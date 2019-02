¿No quiere toparse con su ex? Leandro Penna revela por que no irá a la Gala de Viña

Hace casi un año que no va a una alfombra roja.

Leandro Penna y Lisandra Silva fueron una de las parejas más destacadas del reality show de Mega “¿Volverías con tu ex?”, ya que continuaron su amor después del encierro. Sin embargo todo termino hace algunos meses atrás.

La Gala del Festival de Viña 2018 fue uno de los últimos eventos en que se les vio juntos, por lo que en la versión de este año las cosas serán distintas, ya que la cubana asistirá con su actual pareja, Raúl Peralta, mientras que el argentino no irá.

“No podré ir porque debo viajar a Iquique el jueves hasta el sábado por trabajo, es una lástima de verdad (…) luego ese mismo sábado debo viajar al campo porque continúo con la obra que tengo allí (Refugio)”, comentó Leandro en Mega.

Consultado sobre si no quiere toparse con su ex polola en la Gala, el modelo aseguró que no tiene “ningún problema con ella, está todo más que bien así que no es un problema con nadie en realidad”