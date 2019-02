Pato Laguna y nuevo escándalo con Yanina Halabi: "Legalmente está frita"

El ex modelo aseguró que llegará hasta las últimas instancias.

Patricio Laguna y Yanina Halabi siguen pasando por un conflictivo momento debido a que la animadora asegura que fue golpeada por el padre del ex chico reality, situación por la se realizó una audiencia donde no llegó el testigo de Halabi.

Por esa razón el ex modelo habló con “Intrusos” para entregar su versión de los hechos, destacando que “es un hecho más de todos los que han pasado”.

“Te juro que he recurrido a todas las instancias. Por mi parte y el lado de mi familia, hemos hecho las cosas como corresponde y siguen ocurriendo estos hechos de violencia. No sé ya cómo demostrarles a los jueces y la gente en general que aquí hay una persona con un descontrol total, y es un problema”, comentó Laguna.

Luego agregó que en términos legales, su ex mujer, “esta frita”, por lo que llegará hasta la última instancia. “Voy a pedir definitivamente que se suspendan las visitas, porque cada una se vuelve más grave… Si no le ponemos límite, esta cuestión no para más”.