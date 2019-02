El intenso mensaje de Denise Rosenthal a Camila Gallardo tras acoso de alcalde de Puerto Varas

View this post on Instagram

Una lesbiana agredida brutalmente, un conocido procesado por abuso, un alcalde sobrepasándose frente a todos, al primero de febrero ya llevábamos 6 femicidios… Y nos tratan de exageradas y lo que es peor mujeres atacando mujeres por no guardar silencio!! El mundo está cambiando y deberá cambiar mucho más. Nosotras las mujeres ya no somos las mismas y nunca volveremos a ser lo que fuimos