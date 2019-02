Karen Bejarano le dice adiós a la leche

Karen Bejarano, realizó una confesión, a través de un video que se difundió en redes sociales, sobre un problema que la aqueja de forma reciente.

En el registro, la ex chica Mekano, comentó que es intolerante a la lactosa y no puede tomar leche nunca más.

Todo esto mientras Bejarano tenía insomnio y decidió pedir consejos a sus seguidores para poder conciliar el sueño. Ante esta situación, la animadora preguntó si alguien conocía alguna técnica para dormir.

“¿Algún dato rossa o algún menjunje de la abuela? Que no sea leche tibia porque soy intolerante a la lactosa. Tengo prohibida la lecha, aunque sea sin lactosa. El dermatólogo me dijo que no puedo tomar nunca más leche”, expresó Karen a sus fanáticos.

Además agregó que “es pésima para mi piel. Yo le creo porque él es el que estudió. Sólo puedo tomar leches vegetales, como de soya, almendra, de arroz, de avena. Algunas me gustan. Denme algún datito”, manifestó.

Revisa el registro a continuación: