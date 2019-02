View this post on Instagram

Nose con quien hablar esto, solo lo escribiré a ver si alguno le llega o está pasando lo mismo que yo… es un poco loco, he estado un poco rara hace unos 5 meses, donde tuve algo así como un despertar, un click, algo que me ha echo detenerme a pensar desde la sobriedad desde la conciencia desde la receptividad de querer aprender y entender la vida … aquí voy … siento que estoy en un periodo de mi vida en donde quiero entender a que vine, cuál es mi misión, porque muchas veces actuamos mal los seres humanos, porque no respetamos a la madre tierra, porque nos estamos destruyendo, atacando y matando entre nosotros, porque lo estamos haciendo?… creo que no estamos entendiendo nada… estoy un poco confundida, queriendo encontrar el norte, al menos con mi vida, para mi y por mi hija, quiero sentir y pensar desde lo positivo, no desde el conformismo… creo que si nos detenemos a pensar un minuto en que nos hemos convertido, que es lo que queremos para nuestros niñxs, podríamos vibrar en lo positivo, si seguimos egocéntricos sin importarnos nada más que unx mismx, sin importar faltarle el respeto a alguien pasándolo a llevar, baja nuestra vibración por ende el de la tierra, creo que la tierra está cansada de tanta mierda que está pasando. Alguien me entiende, algún alguien como yo que se detuvo a pensar a que vinimos a la tierra, que somos, qué hay más allá ? Y en qué vamos a terminar ? 👽 aveces quisiera irme lejos con mi hija alejarme de todo pero creo que nuestra misión es otra , cual ? Nose 🤷🏻‍♀️ pero seguiré atenta a los guiños que me hace la vida. Muchas veces me preguntan porque soy tan feliz , porque siempre ando feliz, creo que fue importante enfrentar mis temas mis trancas , cosas que arrastraba del pasado y dejarlas de una vez por todas atrás. Si tengo momentos de tristeza el cual también respeto y los vivo pero con el debido tiempo, sin quedarme pegada ahí. YOLO ✨ lo que te esta pasando en este segundo no se volverá a repetir jamás —— en fin, mi teoría es que somos energía, que venimos a esta dimensión a producirse más energía, energía que necesita ser transformada porque vamos y volvemos, esto para mí es cíclico. Existen almas viejas ||