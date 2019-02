Y finalmente se casaron: así fue la discreto matrimonio civil entre Eliana Albasetti y Federico Koch

View this post on Instagram

Felicidades!!!!! 👏🏻♥️👏🏻👰🏼🤵🏼amigos gracias!!😊 por hacerme parte de este lindo y maravilloso momento de sus vida!! Y ser testigo de su amor Los adoro! @elialbasetti @fede_koch 😻 #matricivileliyfede #testigodeboda #amigos #matrimonio #enamorados #felicidades #👰🏼🤵🏼 #registrocivil #♥️👏🏻