Icónica revista se despide luego de 30 años: "El periodismo no muere"

En 1988, cinco meses antes del plebiscito nació CARAS. Como medio fuimos parte de la transición a la democracia. Hemos retratado a lo largo de 31 años todas las historias de nuestro país y el mundo. Siempre con profesionalismo, pasión y trabajo en equipo. Y una mirada aguda sin dejar de lado el humor. Hoy, cuando la industria de las comunicaciones cambia dramáticamente, con tristeza anunciamos que CARAS cierra… Pero tenemos la certeza de que volverá a ejercer su papel de liderazgo en una sociedad donde la información independiente es crucial para la supervivencia de la democracia. Bravo por nuestros colaboradores, amigos, entrevistados, lectores y seguidores que confiaron en el papel de CARAS y en nuestro gran equipo. El periodismo no muere.