Nicolás López ante inminente formalización insiste en su inocencia: “Yo no he violado a nadie”

El miércoles pasado el Poder Judicial informó que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el viernes 15 de marzo, la audiencia de control judicial del director Nicolás López, quien recibió múltiples denuncias por acoso sexual y violación.

El artista utilizó su cuenta de Instagram para defenderse, aludiendo a que lo quieren “formalizar sin haber revisado las pruebas”, aseguró.

“Lo insólito es que la Fiscalía no ha revisado las pruebas que me exculpan de cada uno de los casos, incluyendo más de 1500 mensajes de WhatsApps e instagram (audios, textos y videos). Estos mensajes desmienten, en palabras de las propias denunciantes, cada caso de supuesto abuso”, continuó.

Finalmente terminó el texto asegurando que no ha “violado a nadie, nunca he usado la violencia en ninguna relación, no soy un abusador y quiero ir a juicio oral para mostrar las evidencias que prueban que soy inocente”, escribió el director de las películas “No estoy loca” y “Sin filtro”.

