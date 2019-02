La actriz de Morandé con Compañía, Paola Troncoso, hizo una lamentable confesión, al manifestar que está siendo afectada por una enfermedad crónica que padece desde que tenía 30 años.

La comediante sufre de fibromialgia, patología que genera dolor generalizado y cansancio, y que aún no tiene cura.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Troncoso tiene más de 300 mil seguidores, que relató cómo ha sido vivir con esta enfermedad que la ha atormentado este último tiempo.

“He tenido unos días complicados con mi compañera fiel, mi amiga fibromialgia, pero hay que hacerse amiga de ella y salir siempre adelante”, fueron las palabras de Paola.

Ante esto, sus seguidores no dudaron en entregarle apoyo, y la llenaron de mensajes positivos.

“Ay, Paolita, cuánto te entiendo. Hace 16 años sufro de esto… Llevo unos días del terror, al fin encontré un lugar bueno donde tratarme, una luz de esperanza. Muero de dolor, ya no duermo, me dieron 30 días de licencia. No quiero decaer… Solo serán unos días malos”, “Te entiendo… he pasado por muchas etapas por esta enfermedad, pero gracias a los medicamentos y mente positiva, he logrado sobrellevarla”, fueron algunos de los comentarios que le realizaron sus fanáticos.

Cabe consignar que Paola Troncoso sufre dolores en las rodillas, espalda y manos, además de padecer jaquecas.

Además, en agosto de 2015, reveló en el matinal “Mucho Gusto” que ha debido tratarse con células madre, lo cual le ha servido en cierto grado, no obstante ha tenido algunas recaídas.