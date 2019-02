Paty Maldonado sobre Queraltó: "No creo que haya gastado 17 millones de pesos" para la gala

Durante esta jornada, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, fue invitado Di Mondo junto a su pareja Eric Javits, para conversar acerca de lo que será la gala del Festival de Viña del Mar, el cual se realizará el próximo viernes 22 de febrero.

En el programa, la panelista Patricia Maldonado, preguntó a sus compañeros por qué existen personas que pueden definir el estilo de ropa que tiene que usar el resto del mundo, agregando que ella no estaba de acuerdo con esto y que no se regía por la opinión de ningún modisto.

Luego de este episodio y durante el programa Sin Límite de Radio Agricultura, Maldonado argumentó sus palabras y explicó que “yo me pongo la ropa que a mí me parece que me queda bien, y que a mi me satisface, no porque un modisto dice esto es lo que se va a usar. No me interesa, yo me pongo los colores con los que yo me siento bien”, expresó.

En esta misma línea, Raquel Argandoña respaldó las palabras de su compañera y expresó que “yo creo que la moda te la tienes que poner siempre y cuando te acomode y te ves bien. No porque esté de moda me voy a ver ridícula”, declaró.

Además, se refirieron a los invitados de la gala de Viña del Mar, y particularmente a la situación que vivió el periodista Juan Pablo Queraltó, quien tenía todo listo para asistir a este evento junto a su señora, pero nunca los invitaron.

Raquel apoyó a Queraltó, y manifestó que comprende lo sucedido. “Lo entiendo a Juan Pablo Queraltó. Él siempre la gala la hizo CHV y siempre fue invitado. Entonces ahora deberían haberlo invitado”.

A esto agregó que “a todos los que invitaron esta semana están de relleno y ellos tienen que asumirlo, y si están conscientes de eso ¡fantástico!, ahora si los critican mal por su vestuario peinado o maquillaje se la tendrán que comer, porque quiere decir que no tuvieron tiempo para prepararse bien”, declaró.

Mientras que Patricia expresó que “me encantaría conversar con Juan Pablo, porque de verdad me cae super bien, pero esta pedida que lo inviten ‘llorá’ no la soporto”.

La panelista del matinal de Mega dudó en el dinero que habría gastado Queraltó. “Primero, no creo que haya gastado 17 millones de pesos, no es que esté minimizándolo. ¿Que sueldo tienes que ganar tú para poder invertir 17 millones”, preguntó Maldonado.

También expresó que “si yo soy la que tengo que ver con las invitaciones, por qué yo te tengo que invitar a ti”, fueron las palabras de Patricia.