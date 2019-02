Daniella Chávez fue víctima de la delincuencia en plena Gala del Festival de Viña: así quedó el auto

Daniella Chávez tuvo un pésimo cierre de la de Gala del Festival de Viña del Mar. No porque haya tenido un problema con el vestuario o por las críticas que haya podido recibir, sino que porque terminó con un robo.

Le quebraron el vidrio de su auto Range Rover y le robaron una maleta con todo los implementos de trabajo de su maquilladora, según consignó LUN.

“Mi pololo fue a ver el auto porque iba a comprar algo y notó que estaba el vidrio de atrás roto”, contó.

Me acaban de robar! Reventaron mi vidrio y robaron todo adentro mientras estaba pasando por la alfombra de viña! pic.twitter.com/44B7ag5qiA — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 23, 2019

Agregó que esta “es segunda vez que me pasa. Hace dos años me rompieron otro descapotable en Reñaca”.

Además, la modelo denunció que Carabineros no prestó toda la ayuda que ella esperaba. “Pararon a carabineros en el camino y dijeron que ellos no estaban para esto! Que estaban cuidando la gala!! Y que iban a enviar una patrulla! Casi una hora y no llegan!!”, escribió en su cuenta de Twitter.