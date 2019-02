Kel Calderón v/s Vesta Lugg en la Gala de Viña 2019: ¡Ardió Troya!

Ardió Troya en las redes sociales, porque ninguna, ni Kel ni Vesta, tuvieron el aplausómetro completamente a su favor.

Ambas se presentaron la noche del viernes 22 en la Gala del Festival de Viña del Mar, invitadas como personajes influyentes de la moda… pero por separado.

Pero si bien la amistad terminó hace tiempo, para el público es algo nuevo y fue inevitable hacer la conexión entre ambas. Y también las comparaciones.

Con todo, ¿cuál fue la que mejor se lució en Viña? Mira los comentarios de Twitter:

Por qué la Kel insiste en mostrar una imagen y un prototipo de cuerpo que no tiene! No es ni gorda, ni flaca, un cuerpo común y corriente que tiene cualquier mujer. NORMAL! No es necesario abusar de Photoshop. Es un pésimo ejemplo para las niñas que la siguen #GalaViña19 pic.twitter.com/zlYNtF1xQ9 — Constanza Pamela (@conidelgado) 23 de febrero de 2019

a mi no me gustan la kel o la vesta, pero encuentro que se veían preciosas ambas. — Christian. 🌙 (@c_arancibiaa) 23 de febrero de 2019

#Bienvenidos13

Vesta es lo que busca , que hablen de ella , cualquier cosa por estar en TV , tiene un gusto del horror , cero moda , no tiene idea , no es ruptutista , quiere competir con Kel y no le resulta. — Pilarica (@pilaricag15) 23 de febrero de 2019

Esta bien pero vesta no se ve bien!!!! Y es una mujer muy imponente y cuando critica no tiene piedad y en el Festival se ve mal — Pia Aguirre (@PiaAguirre6) 23 de febrero de 2019

La Vesta Lugg al ver el vestido de la Kel #GalaViña19 pic.twitter.com/tdqxLFFGyO — Jocelyn 💎 (@trufflebutterk) 23 de febrero de 2019

Quién fue la mente brillante que programó “El diablo viste a la moda” para después de #GalaViña19??

Ojalá la pongan en un data durante la cena/desayuno para que la vean Kel y Vesta. — Cami (@judithbourneB) 23 de febrero de 2019

#GalaViña19 la #KikaSilva se echó al bolsillo de una a la #Kel y Vesta… Ahora si que la envidiaran — Carol Marshall (@Carito_Fragola) 23 de febrero de 2019

Kel y Vesta, sorry pero not sorry. Demasiado INFOERTES. Mariana Di Girolamo FOERTE, MUY FOERTE. — María Paz Ilharreguy (@mapilharreguy) 23 de febrero de 2019

Entiendo que Kel y Vesta son arriesgadas y rebeldes en cuanto a moda, pero creo que esta vez la cagaron. No les favoreció nada nada sus outfit #GalaViña19 — Michelle Garrido. ♡ (@michu_Iv) 23 de febrero de 2019