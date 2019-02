Leo Rey aseguró que tuvo "affaire" con Adriana Barrientos y Kenita Larraín pero ellas lo negaron

El cantante Leo Rey hizo un balance del éxito de La Noche, grupo que no solo lo lanzó a la fama en lo musical, sino que también le dio más que una aventura en el plano amoroso.

“Me desbandé”, dijo a The Clinic, explicando a qué se refería. “Me porté mal porque, cuando vino este boom, me convertí en el hueón más rico de Chile. Rey feo en Viña 2009, una hue* que yo no podía creer. Me agarraba todo lo que se movía, de a dos y tres minas”, confesó.

En ese contexto, contó lo más “loco” que le tocó. “Me agarraron una cachá de minas, me subieron a una camioneta y me hicieron de todo: me tocaron el paquete, el cul*. El auto de la banda tuvo que seguirnos para ver a dónde me llevaban. En rigor fue como un secuestro, pero en buena onda”.

“Una vez, cuando estábamos por tocar en Viña, volvimos al Hotel O’Higgins y justo iban saliendo un par de modelos que salían en la tele. Me miraron y dijeron: “Mira huevo**, el Leo Rey, llévatelo para la pieza”, lanzó.

A pesar que decidió no presentarse en la pieza de ese hotel, sí dijo tener unos romances con gente conocida. “Tuve algunas conquistas. Me acuerdo de la conductora del “Mira quien habla”, una mina linda, de ojos azules, la Mane (Magdalena de la Paz). Ella me encantaba, yo le mandaba flores, ¡y me correspondía! Besitos cuneteados en el programa, todo. También tuve un affaire con Adriana Barrientos, y con la Kenita (Larraín) también nos dimos unos besos. ¿Viste?”.

Sin embargo, The Clinic conversó tanto con María Eugenia Larraín y Adriana Barrientos, quienes negaron haber tenido algo con el cantante.

Larraín detalló que “en un video clip, donde participé, actuamos una escena con un beso, pero nada más”. Barrientos, por otro lado, dijo que: “para mí sería un honor, porque lo encuentro guapísimo, pero lamentablemente nunca se ha dado”.