Revelan que Kel Calderón pidió no estar cerca de un personaje en particular en la Gala de Viña

En el programa conjunto realizado entre Canal 13 y TVN, “Échale la Culpa a Viña”, la animadora Francisca García Huidobro, reveló que Kel Calderón pidió no estar cerca de un personaje de televisión.

Si bien no quisieron dar nombres, dejaron ver entre bromas, que se trataba de Vesta Lug, aunque no se dieron tampoco los motivos, recalcaron que no era la primera vez que esto se hacía.

De hecho, García Huidobro indicó que muchos famosos han pedido estar lejos de ciertas personas cuando son invitados a la gala.