Las críticas y memes que dejó el reencuentro de Wisin y Yandel en la Quinta Vergara

Cinco años estuvieron separados los reggaetoneros Wisin y Yandel, pero este domingo 24 de febrero volvieron a estar juntos en un escenario, nada menos que abriendo el Festival de la Canción de Viña del Mar.

El Dúo de la Historia regresó a la Quinta Vergara tras su última presentación en 2013. Mismo año en que se separaron y continuaron sus carreras por separado.

Su presentación no estuvo exenta de críticas y no por sus canciones -como “Noche de entierro” o “Algo me gusta de ti”- sino que por la calidad del audio en el show, donde usuarios de redes sociales dicen que se escuchaba más una corista que ellos.

Además, hubo diversos memes durante su presentación:

Una falta de respeto para el artista Wisin y Yandel los problemas de audio que pasa @TVN y @canal13 queremos disfrutar tranquilo del #festival2019 — Roberto amador (@robertocnfuerza) 25 de febrero de 2019

Weon yo toda motivada perreando con wisin y yandel // Cuando el audio culiao empieza a fallar #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/DaLI0cwItW — Jennifer🌹🎹 (@JenniferAlex126) 25 de febrero de 2019

Muy bueno wisin y yandel, nada que decir del show, pero el audio como las pelotas que mala la producción una vergüenza para los canales chilenos que lo organizan, un mínimo de respeto por los artista que invitan y por la gente que lo estamos viendo de la casa. #festivalDeVina2019 — Cristina Gaete (@CristinaGaete5) 25 de febrero de 2019

yo diciendo que odio el reggaeton// yo escuchando a wisin y yandel #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/uvJUHfhkTp — 贝伦 belén♡🇨🇱 (@heartlessnash) 25 de febrero de 2019

Se escuchó más la corista que Wisin y Yandel Un año para que el audio suene como la 🍄#Viña2019 — Paola Andreys (@PaolaAndreys) 25 de febrero de 2019

#Viña2019 súper malo el audio de Wisin y Yandel 🙁 que se escuchen más sus voces y el dembow jajajaj — Thamaraa belen (@ThamaraaBelen) 25 de febrero de 2019

Cuando esperas a que termine una canción de Wisin y Yandel para poder respirar // Y cantan una mejor que la anterior #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/rw9ASc08kz — Conii🇨🇱 (@LOS_JOTOS_DE_1D) 25 de febrero de 2019

wisin y yandel mirándome orgullosos por todos los años que han pasado y me sé todas sus canciones todavía #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/TGuKzBbDxE — pola🇨🇱 (@lxuissues_) 25 de febrero de 2019

Viendo el show de wisin y yandel con la familia / por dentro#PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/vezwVuhaCz — Cami ⚡ (@smiletoharrry) 25 de febrero de 2019

El santito de mi casa viendome perrear hasta el piso con wisin y yandel#PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/6AK8aRZABr — Cami ⚡ (@smiletoharrry) 25 de febrero de 2019

OJALÁ ME SUPIERA LA MATERIA DE LA U COMO ME SÉ LOS TEMAS DE WISIN Y YANDEL #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/Nomx1ChOHG — debs 🌻 (@superjuxbts) 25 de febrero de 2019