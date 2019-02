Retaron a Álvaro Escobar por filtración de Viña: Le pidieron bajar el video

Este domingo, el animador de Rojo, Álvaro Escobar, publicó un video en sus redes sociales, donde se podía observar un renovado escenario de la Quinta Vergara, sin embarogo, históricamente siempre se ha guardado ese secreto hasta el final, y por eso recibió el llamado de atención de la organización.

Durante la conferencia de prensa del jurado del festival, Álvaro contó que “estábamos en una larga espera en el ensayo, cuando llegamos a la Quinta (Vergara) al ensayo general (el sábado), y como a usted le consta, los medios generalmente nos piden que hagamos lo que desde hace poco se denomina Story. Le pedí ayuda a la Camila (Gallardo, que estaba sentada a su lado), para ayudarme con el Instagram”.

“Entonces se me ocurrió hacer un planito de la escenografía, pequeño (…) Y muestro lo que es una quinta parte del escenario, es bastante más completo y bello que lo que mostramos ahí. Y en realidad técnicamente funcionó como teaser, y así lo entendió la organización. Me felicitó, me dio las gracias y me pidió que lo retirara de redes sociales”, añadió, sacando risas entre los periodistas por su irónico relato.

A esto agregó: “la verdad es que fue una idea que se le ocurrió a Luka Tudor (exfutbolista y actual comentarista de Fox, presente en el lugar). Luka no sabía usar las redes, me dijo ‘tengo un problema con el Instagram, puedes subirlo a tu Stories’. Y eso fue lo que hice”.

En ese momento, Sebastián Yatra, cantante colombiano que también integra el jurado, confirmó que “yo soy testigo de lo que te dijo Luka, en serio, totalmente desacertado”, provocando más risas.