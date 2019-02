Carolina de Moras criticó a los nuevos animadores del Festival de Viña

Destacó que entraron fríos.

El domingo recién pasado comenzó el Festival de Viña del Mar, donde Martín Cárcamo y María Luis Godoy debutaron en la animación.

Por esa razón Carolina de Moras fue a “Mucho Gusto” para hablar sobre la inauguración y del desempeño de los animadores.

“Yo hubiese partido con la obertura, yo creo que trataron de hacerlo diferente, porque tienen un timón distinto. La obertura era muy íntima, sensible, porque eran boleros. No había fuego, por ende entraron muy en frío los animadores, y en el discurso trataron de decir mucho, en poco tiempo”, comentó la ex animadora del evento.

Luego Carola agregó que las palabras de Cárcamo y Godoy fueron como “‘‘bueno, qué lindo estar acá, estoy súper orgulloso, qué rico’. Lo sientes de verdad, pero no sé si lo verbalizas, pero lo sientes. Pero ayer me faltó un ‘buenas noches Viña, buenas noches América’. Me faltó eso”