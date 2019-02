Dino Gordillo: "Si veo al hueón que intentó violar a mi hija, lo mato"

Dino Gordillo se presentará este lunes por séptima vez sobre el escenario del Festival de Viña del Mar. Una buena forma de comenzar el 2019, pues dice que el año 2018 “fue horrible, el peor año de mi vida”.

A fines de 2017, intentaron violar a su hija, Catalina Vega. A la salida de una fiesta en Bellavista, el conductor del taxi que tomó le quitó el celular y la llevó hasta Huechuraba para intentar abusarla en un sitio eriazo. Ella logró escapar, pero quedó profundamente afectada, según relata el mismo comediante.

“A las 7 de la mañana fui al Instituto Médico Legal, y vi a mi hija sangrando, pa’ la cagá. No se lo doy a nadie. Incluso, pensé en cometer un delito pa’ irme preso”, recordó en una entrevista con Culto.

“Si veo al hueón que intentó violar a mi hija, lo mato. Racionalmente, después me digo que no. Pero si me lo ponís al frente…, mira, ojalá no se dé nunca”, dijo sobre Ariel González, quien se encuentra en prisión preventiva y está formalizad por abuso sexual y robo con violencia.

“Van a pasar cinco o diez años que va a estar preso, va a salir, y lo voy a ir a buscar. No me lo vas a borrar nunca: va a ser un círculo que se va a cerrar cuando lo agarre. Ojalá se vaya para otro país, porque lo iré a buscar”, amenaza.

“Me destruyó mi familia, a una hija”, lamentó el humorista.

Aparte de este difícil episodio, Gordillo también contó que lo estafaron con mucha plata. “El 2018 fue horrible, el peor año de mi vida. Sufrí mucho, solo, con mi mujer, con mis hijos. Pero salimos adelante”, concluyó.