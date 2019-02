El actor de "Bohemian Rhapsoy" dio un paso en falso y se cayó desde el escenario de los Óscar

Rami Malek fue uno de los grandes ganadores de los premios Óscar 2019. Entre toda la emoción de ganarse la estatuilla por Mejor Actor, por interpretar a Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, hubo un momento lamentable.

Cuando el actor bajaba del escenario, Malek dio un paso en falso y cayó desde la tarima. Luego de ser atendido por quienes estaban cerca de él, fue llevado tras bambalinas para ser revisado por personal médico.

El accidente no pasó a mayores y el actor pudo seguir celebrando durante la noche.

El momento no fue transmitido por la transmisión televisiva, pero justo en ese momento un productor de cine estaba grabando cuando ocurrió el momento.

Rami Malek falling down skshskkdkdksksks bitch how did he not see the stairs 😭💀 pic.twitter.com/kKxGqeQtwk

— W҉∀𝖋𝖋𝖑𝖊𝖘 𓂀ॐ☾ (@Wafflesv) February 25, 2019