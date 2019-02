“No me emocioné tanto”: Madre de Felipe Avello comentó la rutina de su hijo tras éxito en Viña

No cabe duda que la rutina de Felipe Avello fue todo un éxito durante la primera jornada del Festival de Viña 2019, alabado por el público en la Quinta Vergara y en las redes sociales.

Pero, ¿qué pensó la mamá y su hermano durante la rutina del “pececillo”?

El diario Las Últimas Noticas se contactó con ellos y les preguntaron sobre qué opinan de que Avello haya sido peak de sintonía y alabado por su gran show de Stand Up Comedy, a lo que la madre del comediante, Cristina Suazo, expresó que en un principio estaba preocupada, debido a que la gente estaba muy revolucionada.

“El público estaba muy revolucionado y me preocupé. El espacio que se dio gracias a la tanda de comerciales ayudó a que se calmaran”, manifestó la madre de Felipe Avello.

Por su parte, su hermano Reinaldo Avello, quien fue parte de la rutina del pececillo, comentó que previo a la presentación de Felipe, “estaba muy tranquilo y cuando lo vi así me relajé. Encuentro que le salió súper bien la rutina, fluyó porque nosotros nos conocemos mucho y sé cuando está hablando con seguridad. La tenía desde hace un mes no más”.

Cuando la presentación ya estaba por terminar, y Felipe ya había recibido los dos galardones máximos de la noche, su madre se emocionó pero no lo suficiente, ya que como según ella misma comentó, “él siempre me asombra. Hace unas semanas lo acompañé a varios espectáculos que realizó en el sur. Y lo escuché en la conferencia de prensa y lo noté tan grande. Es verdad que para las mamás siempre serán niños, pero ese día, al escuchar cómo respondía las preguntas, me di cuenta que ya nada lo achica”.

Por su parte, Reinaldo expresó que tampoco se emocionó “porque me parecía que era obvio, iba para allá si estaba bien hecha la rutina. Lo esperaba completamente, me hubiera extrañado que no hubiera ocurrido”.