Exchica "Yingo" dio el sí: Mariuxi Domínguez se casó por el civil y lo hizo en la casa de su suegra

Desde el año 2017 la pareja estaba comprometida, cuando Carlos Merani le propuso matrimonio a la exchica Yingo. No obstante, hasta el año pasado los novios no tenían una fecha concreta. Pero ya llegó.

“Él (Carlos) se hizo cargo de esta ceremonia que fue el viernes. Se suponía que era relax”, comentó la ecuatoriana Mariuxi Domínguez para el diario Las Últimas Noticias.

Lo curiosos fue que el evento se realizó e n el departamento de su suegra, en Las Condes. Allí, asistieron familiares y amigos de ambos. “Me sorprendió que invitara a amigos importantes para mí”, comentó la exmodelo.

Sobre el evento, Mariuxi comentó que esperaba algo más sencillo, pero no fue así. “Pensé que era llegar, firmar y chao, pero no, fue importante y me tenían muchas sorpresas”, comentó tras recibir un anillo lleno de diamantes cubiertos de oro blanco. “Todo hecho a mi gusto”, detalló la joven.

Si bien esta fue la celebración del Civil, el próximo sábado se realizará la ceremonia por la iglesia, y la joven adelantó que su vestido estará “lleno de diamantes”.