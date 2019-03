"Misógino, vulgar y cobarde": el violento festejo de Vasco Moulian tras salida de Yerko Puchento

Impacto generó la noticia de que el personaje de “Yerko Puchento” dejaría de existir tras la salida de Jorge López, libretista y mente detrás del ‘crítico’ del programa “Vértigo”.

“Me llamaron para decirme que no seguía el programa y, dentro de eso, que no me renovaban el contrato (…) “Yerko” no es del canal, nosotros (con Daniel) somos sus creadores. Tenemos que estar los dos para que se haga”, aseguró en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

Quien no se entristeció con la noticia fue el crítico de televisión Vasco Moulian, quien festejó este hecho.

“Creo que esto es lo mejor que le puede pasar a la televisión chilena”, partió comentando en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN, para luego describir que el personaje de ‘Yerko Puchento’ es “misógino, vulgar, cobarde… (dice todo) detrás de una máscara“.

Pero su ataque no solo fue dirigido a Daniel Alcaíno, el hombre detrás de Yerko, sino también a Jorge López, el libretista. Vasco Moulian, además de asegurar ser su vecino, dijo que probablemente lo encararía tras conocer sus dichos.

“Es el creador de esa especie de bombardero que es indefendible. No sé cómo alguien puede defender a ese personaje que le ha hecho tan mal a nuestro país y a nuestras comunicaciones”, detalló Moulian.

También alabó la decidión de Canal 13 por finalizar el contrato con López y poner en duda la continuidad del programa “Vértigo”, en donde Yerko Puchento presentaba su ‘crítica’.

Cristián Sánchez, conductor del matinal, le consultó a Vasco Moulian si creía que la rutina de Yerko no iba de acorde a los actuales tiempos, a lo que el crítico de TV y actor no dudó en responder.

Moulian aseguró que hace bastantes años que la rutina de Yerko Puchento no iba de acuerdo a los tiempos, pero también aprovechó la duda para criticar el rol de los animadores de “Vértigo”, Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

“Con mucho respeto Cristián, pero Diana y Martín le prestaban ropa. Después empezaron a darse cuenta de cómo le iban a prestar ropa a una persona que se ríe de una ministra de la República”, sentenció.