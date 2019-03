"Es un hecho, no sigue": Daniel Alcaíno aseguró que "Yerko Puchento" no continuará en Canal 13

Desconcierto e incertidumbre ha provocado la salida del libretista Jorge López de Canal 13, llevando así al personaje “Yerko Puchento”, de Daniel Alcaíno, a su fin.

El actor habló con el matinal de TVN “Muy Buenos Días”, donde entregó declaraciones. “(López) tenía una fecha de fin de contrato. No sé por dónde pasa esa decisión (…) Uno queda con un sabor amargo, pero así es este trabajo, es sin llorar”, comentó al espacio.

Sobre la incertidumbre del personaje de “Yerko Puchento”, Alcaíno esfumó las dudas: “Es un hecho, no sigue en Canal 13. Así son las cosas (…) No sé cuáles son las decisiones que se toman en el canal. Se fue Diana… no sé, no estoy con mi cabeza pensando en esto”, detalló.

No obstante, también aseguró que el personaje que encarna no ha muerto del todo, pues continúa trabajando con López en presentaciones que realiza a lo largo de todo el país.

Finalmente alabó el trabajo de Jorge López, asegurando que era una persona muy valiosa para la estación televisiva, recordando sus creaciones como “La Vicky y la Gaby, Los fisicoculturistas, Venga Conmigo y Vértigo.

“Creo que se pierde un gran elemento, sobre todo por un canal que está en crisis. Perder a una persona importante, es perder a un goleador, y eso es perder rating”, sentenció Daniel Alcaíno.