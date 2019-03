Camila Gallardo previo al "8M": “Cuando nos apoderamos de nuestros ovarios nos tildan de mandonas”

En una previa al tenso ambiente que ha generado la convocatoria del “8M” por el Día Internacional de la Mujer, la cantante nacional Camila Gallardo dio una honesta entrevista en donde se refirió al machismo en la industria musical y su declaración como “totalmente feminista”.

“Cuando nosotras nos apoderamos de nuestros ovarios, somos mandonas. Pero cuando ellos se apoderan de sus huevos, son hombres”, partió comentando en una honesta y abierta entrevista con el medio The Clinic.

A través de su relato contó cómo, incluso en entrevistas, se le da más prioridad a, por ejemplo, aspectos físicos o de vestuario.

“En una entrevista me dijeron ‘Ahora la última pregunta, la más importante, la que todos quieren saber…¿Cómo cuidas tu pelo?’. Qué bacán que te guste mi pelo, a mí también me gusta, si no, no lo tendría como lo tengo. Gracias por el cumplido, pero no creo que sea lo más importante. No es lo más lindo que tengo. Hay cosas más bonitas de las que puedo hablar.”, recordó la cantante de 22 años.

En la entrevista también repasó episodios de crítica musical, como cuando cuestionaron su vestuario en una presentación en la Teletón por usar un chaleco. “Los reggaetoneros estaban en buzo, en short, en zapatillas (…) El trato sería distinto en una serie de cosas si las hiciera un hombre”.

Sobre la movilización del día de mañana, Camila Gallardo aseguró que lo tiene complicado, ya que tiene un concierto en Padre Hurtado.

“No puedo parar, pero estoy viendo cómo lo hago para aportar de alguna manera“, finalizó.

Aquí puedes ver la entrevista completa.