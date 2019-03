Valeria Ortega se aplicó "botox preventivo" por una línea de expresión: "Mantenía la cara enojada"

Aunque no lo quieran reconocer, los implantes de botox son muy utilizados por los rostros televisivos no solo a nivel mundial, sino también nacional.

Cuando las arrugas se comienzan a hacer visibles debido al paso de los años, este sencillo paso por un centro de salud puede ser la solución a las despiadadas críticas que se generan en las redes sociales.

No obstante, es extraño que alguien de tan solo 32 años se someta a este procedimiento.

Hablamos de la periodista Valeria Ortega, la conductora de Vía X y Zona Latina, quien aplicó botox de manera preventiva.

“Es primera vez que me pongo botox preventivo, que es para líneas de expresión, no para grandes muestras de envejecimiento. Esta línea de expresión es menos marcada, no tan profunda como un surco”, explicó al diario La Cuarta.

La comunicadora explicó que, como fue tan poco, solo sintió un relajo en el músculo y luego vio su cara más lisa.

Su principal motivación habría sido una línea que se le marcó en el entrecejo, la cual le mantenía ‘la cara enojada’: “Arrugo mucho esa parte, además tengo un problema de vista no menor, y con mayor razón arrugaba esta parte”, explicó.

Finalmente aseguró que fue un cambio mínimo: “Es tan sutil que yo no más lo noto”.