Acompañada y con ironía: Así fue como Jani Dueñas hizo reír en su presentación tras fracaso en Viña

Una de las artistas que no logró conquista a la Quinta Vergara en este Festival de Viña 2019, fue la comediante Jani Dueñas, quien despertó al monstruo y en una rutina de poco más de 30 minutos, solo consiguió abucheos.

No obstante, han pasado 10 días desde aquel entonces y la comediante se volvió a subir a los escenarios, esta vez en el Teatro Nescafé de las Artes, donde días antes de su presentación los boletos ya estaban agotados.

Pero Dueñas no se enfrentó sola a las 900 personas que esperaban espectantes primer show tras Viña. Fiel, su amiga y también humorista Paloma Salas abrió la noche donde no dejó pasar lo ocurrido en la Ciudad Jardín: “Hace tiempo que no nos veíamos, desde ese festival comunal”, de acuerdo al diario La Cuarta.

Durante la presentación, Paloma Salas y Paloma Elgueta desmenuzaron el paso de Viña de Dueñas, mostrando comentarios en Twitter, Facebook y hasta mensajes privados, siempre utilizando la ironía.

Jani Dueñas, por otra parte, se refirió a su fracaso en Viña asegurando que “hay cosas peores”, lo que desató las risas en el teatro, para luego agregar que “faltó sororidad”.

No obstante, según señala el citado medio, no todo fue un repaso de su rutina en Viña. El feminismo volvió a ser tema e incluso se metió con temáticas de aborto.

Su monólogo, de casi 40 minutos, fue un éxito. Algo muy distinto a lo que pasó en Viña 2019.