Lisandra Silva fue víctima de un violento robo

Hola a todos mis seguidores ayer día internacional de la mujer sufrió un robo con fuerza, seguido de hackeo y extorsión. Aún estoy temblando y me siento muy afectada. Quise compartir mi historia con ustedes para liberarme y me gustaría escuchar sus historias si alguien le ha pasado algo similar para sentirme identificada. La estoy pasando muy mal.