"Estoy chata": Vale Roth explicó por qué está dejando Instagram y arremetió contra sus seguidores

La cuenta personal de Instagram de Valentina Roth se caracterizaba por una frecuente publicación de imágenes, así como un uso de “historias” en donde contaba hechos de su vida cotidiana.

No obstante, sus más fieles seguidores comenzaron a notar algo: la exchica “Calle 7” comenzó a dejar de publicar en las redes. Y fue la misma Valentina Roth quien dio una explicación a este hecho.

“Muchas y muchos me dicen vale por qué no subes tantas fotos como antes? , sube historias las extrañamos !! . y saben que ? toy chata me está comiendo poco a poco esta red social antes la amaba así mal!!”, comenzó explicando en la publicación.

Luego continuó y explicó que, una de las razones, era al constante acoso que recibía por parte de hombres.”Subía como 30 historias diarias contando cosas cotidianas mías o lo que pensaba. pero últimamente ya ni ganas me dan. recibo insultos de mujeres unos 50 diarios y de hombres para que decir asquerosos mandándome fotos sin ropa o videos asquerosos que no tengo por qué aguantar”, puntualizó.

Pero su descargo no fue solo contra los hombres, también arremetió contra las mujeres. “Y lo que más me da pena son las mujeres que critican y atacan me meto a sus perfiles y tienen feminista a morir niuna menos más amor menos odio cosas así y de verdad que digo qué pasa wn”.

Finalmente llamó a dejar de crear perfiles falsos para hacer cyberbullying, una práctica que a día de hoy es casi cotidiana. “paremos ya de crearnos perfiles falsos dios mío!! solo por atacar y denigrar a su propio género vivan su vida cabras tiremonos para arriba . si una mujer es estupenda y rica y talentosa bacaaaan po wn la aplaudoo yo mismo digo wueona regia !! mina ❤️❤️ . no tiren más mierda porfavor 🙌”.

Aquí puedes ver la publicación: