Inesperado: Pangal Andrade se sumará al nuevo reality de Mega y cumplirá "instructiva" función

Si bien recién este domingo el reality de Mega, “Resistiré” emitirá su primer capítulo, ya se ha filtrado bastante información, como el accidente que sufrió Laura Prieto o los nombres de los dos primeros eliminados.

A esto se suma un nuevo rumor que nadie esperaba: la integración de Pangal Andrade al nuevo programa de Mega.

No obstante, el ex de Kel Calderón no sería uno de los concursantes del Reality, sino que se uniría al equipo de monitores y enseñaría “tips de supervivencia”, según consigna el diario La Cuarta.