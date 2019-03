Cristián Sánchez reveló el "sucio engaño" de Marcela Vacarezza con el que logró evitar un parte

Los integrantes de los matinales frecuentemente narran infidencias que han experimentado en sus vidas, pero lo que contó Marcela Vacarezza pocos lo esperaban.

Cristián Sánchez sacó carcajadas al echar al agua a Vacarezza cuando contó un momento que vivieron cuando trabajaban juntos en “Sálvense Quien Pueda”.

Bajo este contexto, Sánchez reveló que iban de regreso a una junta con el equipo y Vacarezza conducía a altísima velocidad, por lo que fue detenida por carabineros.

Si bien todos pensaron que le cursarían un parte y hasta que le quitarían la licencia, la esposa de Rafael Araneda dio vuelta la situación.

“De repente la Marcela comienza a conversar con el carabinero, muy coquetona y todo, y le dice ‘señor carabinero todo lo que he dicho hasta el momento no es la verdad, le digo algo, por favor entiéndame, seguramente a usted también le ha pasado, rápido ¿sabe por qué? porque estoy que me cago”, narró Sánchez, liberando carcajadas en el set.

Marcela agregó: “Ahí me dice ‘espérese, déjeme ir a hablar con mi compañero que esta al frente’, y yo le digo, ya pero apúrese que no aguanto más, y me dice ‘ya le voy a pasar sus documentos, pero no se vaya tan rápido"”, recordó.