Fran García Huidobro barre con la sororidad feminista: "¿En serio las minas son todas buenas porque son mujeres?"

Las primeras invitadas para el programa “Sigamos de largo”, conducido por Francisca García Huidobro, fueron Mónica Rincón y Loreto Aravena. Inevitable fue el debate sobre el feminismo que terminó por sincerar una de las opiniones de la nueva animadora de Canal 13.

Loreto Aravena partió diciendo que “con el tema del #MeToo también se nos ha puesto a las mujeres en esta cosa como de ser mujer parece que es igual que ser completamente honesta”.

García-Huidobro se sintió identificada con esa opinión, por lo que inmediatamente disparó: “¡Gracias por decirlo! Me tienen podrida con la sororidad. ¿En serio las minas son todas buenas porque son mujeres?”.

“Lo vengo pensando hace un año, creo que desde que vi a Natalia Valdebenito en el Festival de Viña. Ahora ser mujer te convierte inmediatamente en una persona buena, porque es mujer“, explicó su posición.

Agregó, que cuando “las mujeres son buenas, son buenas, pero cuando son malas son mucho mejores, porque las mujeres somos más complejas. La maldad de una mujer es mucho más perversa que la maldad de un hombre. Todas conocemos a alguien, a la prima, a la vecina de un amigo que no le pasa los hijos al ex marido porque le fue infiel y se lo joroba con plata o lo manda a los tribunales. Lo que yo quiero decir es que la estupidez, la maldad, la mala educación, están en todos los géneros. A mí hay mujeres que me caen pésimo”

La conductora también apuntó a la crítica sobre la sororidad en la rutina de Jani Dueñas en el Festival de Viña 2019. “¿Qué sororidad vas a tener cuando algo no te gusta, te parece fome? ¿Se supone que porque es una mujer arriba del escenario hay que aplaudirla, hay que reírse? A mí no me parece”.

Por su parte, la postura de Mónica Rincón fue aclarar que el término sororidad entre mujeres no significa “igual a ser honesta” y que el debate se desvirtua si es que se hace el simil a pensar que todas las mujeres son buenas.

“Esa idea de que la mujer tiene que ser súper buena es más bien machista”, replicó la periodista.