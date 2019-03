"Mucho gusto" fue engañado: llevaron a un "experto" del Banco Mundial que terminó no siéndolo

El matinal “Mucho gusto” invitó a dos profesionales a conversar sobre los cambios de medidores. Por un lado contactaron al director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, y por otro, llevaron al estudio a Óscar Moraga, quien fue presentado como “colaborador energético del Banco Mundial”.

Según investigó Las Últimas Noticias, este último no goza de tal cargo. Debido a las dudas que generó su participación, el diario decidió revisar sus credenciales contactando al Banco Mundial, quienes rechazaron tener relación con Moraga.

“Esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con el Grupo Banco Mundial”, afirmó al medio Francisco Winter Donoso, country officer para Chile de la organización.

Cuando revisaron su Linkedin, Moraga aparece como gerente general de People Gold, mientras que en Equifax/Dicom se encuentra registrado como “técnico en mantención”.

Tras confirmar la información, LUN preguntó a Mega cómo había llegado Moraga al programa, pero simplemente contestaron que “no nos referiremos al tema”.

Las dudas que generó el “experto del Banco Mundial” empezaron cuando el académico de la Usach dijo “me dolió la guata, o el estómago, la cantidad de barbaridades que he escuchado hablar respeto de una persona que no conozco su formación, y lo digo con mucho respeto, por favor, no sigamos desinformando a la gente”.

Más adelante, en el matinal defendieron a su invitado diciendo que él es “un experto en energía del Banco Mundial ah, no es un NN“, dijo Rodrigo Herrera.

“Nosotros no estamos haciendo farándula, estamos haciendo un tema serio. Por lo demás, tenemos a un experto del Banco Mundial. Trajimos a una persona que nos está dando su punto de vista, para que no nos descalifiques“, agregó José Miguel Viñuela.