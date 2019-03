Jean Philippe Cretton y su visión política: “No me gusta Piñera, no me inspira confianza ni respeto”

Jean Philippe Cretton está pronto a cumplir 13 años en la pantalla y debido a esto, dio una sentida entrevista al medio “El Desconcierto“, donde repasó diversos temas, como su carrera musical, televisiva y visión política.

Esta última es uno de los aspectos que más destacó, pues poco y nada se conocía sobre el sector político del conductor y cantante.

Cretton demostró rechazo a los estigmas de “facho pobre” y “comeguaguas”, aunque cree que lo mejor es que Chile le vaya bien.

“Cuando salió me acuerdo que escribí un tuit que generó bastante polémica, porque yo le deseaba que le fuera bien, porque uno quiere que le vaya bien al país. Pero no me gusta Piñera, no es una persona que a mi me inspira confianza ni respeto y no me gusta la forma tecnocrática que tienen de ver todos sus ministros”, partió comentando.

“Esto de (José Ramón) Valente de que leer libros es perder el tiempo, es un gráfico ejemplo de que se solo les interesan los números y avanzar. Pero tampoco avanzamos, tampoco tenemos más trabajos. Entonces, no me cierra la idea”, detalló.