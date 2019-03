Lisandra Silva rompe en llanto tras duro enfrentamiento con Bárbara Muriel, pero hubo un final feliz

Hace unos días, la ex participante del reality “Doble Tentación” de Mega, Lisandra Silva, denunció a través de sus redes sociales la desaparición de su amiga, Bárbara Córdoba, conocida por su paso en “Volverías con tu ex”, lo que fue aclarado días después, cuando la cubana se enteró que ella estaba bien.

En este sentido, Lisandra reveló que Bárbara le debía dos meses de arriendo y que al parecer la estaba evitando para no pagarle, por lo que ella amenazó con demandarla tras sus declaraciones.

Silva argumentó sus palabras, explicando que en medio de uno de los pagos que la trasandina le hizo por el arriendo del departamento en Miami, había un billete falso, según consignó al matinal “Muy Buenos Días” de Televisión Nacional de Chile.

Luego de enterarse de los dichos de Lisandra, Bárbara Córdoba no se quedó callada, y expresó su enojo por medio de un video, donde expresa que se dirigirá a la Justicia. “Yo me voy a dirigir a la justicia, ahora a los medios de comunicación, para hacerles saber lo que pasó. Yo no voy a iniciar una guerra en redes sociales, porque no es mi estilo (…) quiero las pruebas de lo que dice. Acusarme de dinero falso es delito federal (…) así que ahora nos vemos en la justicia”, declaró en una entrevista a “Intrusos” de La Red.

Luego de mantener una tensa conversación, las ex chicas realities llegaron a un acuerdo, y solucionarán el conflicto cuando Lisandra viaje hasta Miami para encontrarse con Bárbara Córdoba.