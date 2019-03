"Se cag**": María Luisa Godoy reveló asquerosa situación que vivió rostro de prensa en un auto

Durante la jornada de ayer el matinal de TVN “Muy Buenos Días” trató el tema de una encuesta que asegura que las mujeres manejan mejor que los hombres.

Esto permitió al set comentar diversas situaciones que han vivido a bordo de un vehículo y fue María Luisa Godoy quien logró sacar risas tras contar un episodio que le habrían contado.

“Estupenda y de piernas espectaculares”, fue la descripción que realizó sobre la periodista que vivió un incómodo momento a bordo de un vehículo, sobre la cual no mencionó su nombre para proteger su identidad.

“Venía en la carretera con el marido con un grupo de amigos, y los niños. Ahí le empieza a decir: ‘Estoy que me ca**’. El marido le dice, ‘estamos en un taco, fin de semana largo, no puedo salir de aquí’. ‘Estoy que me ca**’, ‘pero no podemos, estamos en plena carretera’, ‘es que me voy ca***"”, partió contando María Luisa Godoy.

La animadora explicó que este rostro de prensa se encontraban en un taco en la carretera, por lo que moverse de ahí les era imposible. Tampoco deseaba bajar del vehículo, pues tenía miedo de que la pudieran reconocer.

“De repente como ya no se aguantaba, y como los niños eran chicos sacó un pañal de la guagua, se lo puso y se ca** en el auto“, contó Godoy, desatando las risas entre los integrantes del set.

Pese a lo gracioso que fue el relato de María Luisa Godoy, su remate logró generar asco entre los panelistas: “Lo peor no termina ahí, como estaba enferma de la guata, un olor”, detalló.

Este último detalle hizo que los integrantes quisieran cambiar de tema rápidamente para que su imaginación no les pasara una mala jugada.