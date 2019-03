Alberto Plaza se suma a Miguel Bosé y crea encuesta para evaluar a Michelle Bachelet

Las críticas de Miguel Bosé en contra de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no han dejado a nadie indiferente, no solo por su tono, sino además por la crítica situación que vive Venezuela y por la que la ex Mandataria ha sido emplazada por diversas personalidades y también por algunos ciudadanos venezolanos.

Esta vez, el cantante chileno Alberto Plaza, activo en redes sociales y quien también se ha vuelto algo polémico por sus declaraciones, decidió hacer una encuesta para evaluar la gestión de Bachelet.

Si bien aún quedan 23 horas para responder la encuesta y solo hay 169 votos hasta el momento, un 80% cree que lo ha hecho “muy mal”, y solo un 4% cree que lo ha hecho “muy bien”.

De esta forma se suma a quienes evalúan el actuar de la alta comisionada de Derechos Humanos, quien no solo ha sido defendida respecto de esta labor por la oposición, sino además por el Gobierno y personas como José Antonio Kast, que pidió respeto frente a las pasadas declaraciones del cantante español.

