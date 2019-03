Soledad Pérez se suma a Carolina Arregui: aseguró que Claudia Di Girolamo tiene aires de "diva"

Las críticas en contra de Claudia Di Girólamo no terminan. Ahora fue la actriz Soledad Pérez quien reveló que “tuve tantos problemas a raíz de su divismo, que a mí me echaron de una obra porque no quería rivalidades”.

Declaraciones que se suman a las de Carolina Arregui quien reconoció que tenía “mala onda” con Di Girolamo. Una situación que fue abordada por la propia Pérez : “Vi llegar a la Carolina Arregui a ‘Los Títeres’. Una cabra sencilla, que todo el mundo quería ayudar. La Claudia estaba indignada porque era una persona que no había pasado por escuela” de teatro, comentó la actriz.

Soledad Pérez, además recordó, que en esa teleserie se formaron dos bandos y mucho pelambre debido a la molestia que tenía Di Girólamo con Arregui.

Sobre su relación con Di Girolamo, Pérez recordó que “nos reencontramos en Canal 13 cuando me llaman a trabajar a ‘La Madrastra’, y empieza mi carrera donde yo era la mala y ella la buena. Y empezamos a tener grandes problemas, e incluso llegué a saber que ella había pedido mi cabeza en varias oportunidades”.