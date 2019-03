María José Quintanilla narró episodio de acoso que sufrió en Instagram: recibió fotos sexuales

En las jornadas del matinal de Mega “Mucho Gusto” generalmente se tratan temas que están en boga y el acoso ha marcado los últimos meses.

Es por esto que la panelista y cantante, María José Quintanilla, reveló una preocupante situación que vivió hace algún tiempo, donde habría sido acosada por un sujeto a través de Instagram.

“Hay distintos tipos de violencia, hay una que es súper silenciosa y que puede afectar a grandes y también a chicos, por eso ayer me acerqué a la producción de este programa para contarles lo que me estaba ocurriendo”, partió comentando.

“Resulta que estoy en una campaña de poder contestar la mayor parte de los mensajes que me llegan por Instagram, y en uno de esos, o en más de uno para ser honesta, comencé a recibir contenido que no me interesaba”, agregó.

Luego especificó qué era lo que recibía: “Un hombre que le saca fotos y videos a sus partes íntimas y me las envía, su pene, saca fotos y me las manda, me escribe cosas de alto calibre”, detalló.

Quintanilla contó que, al principio, se sintió sorprendida, pero luego reflexionó sobre el hecho: “Lo primero que pensé fue qué pasa si le sucede a las más chiquititas que tienen Instagram (…) Me sentí como rara, me acerque a pedir ayuda, porque finalmente me sentí súper violentada, porque no hay políticas públicas que me amparen en esto… si me acerco siento que voy a perder mi tiempo”.

También develó que contó esto porque ayer realmente le afecto y aseguró sentirse “rara” frente al hecho.

Finalmente detalló que no lo eliminará ni bloqueará “porque lo hago invisible, lo que quiero es que todos tomen conciencia, y si puedo lo funo, no tengo problemas”, sentenció.