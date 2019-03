Pampita repasó su antigua relación con Benjamín Vicuña: "Cuando estuve con él, fui intachable"

Hace algún tiempo se reveló que Carolina “Pampita” Ardohain tiene un nuevo romance con el empresario Mariano Balacerce en medio de muchos rumores tras su término con Juan “Pico” Mónaco.

No obstante, la modelo recordó su relación con el actor nacional Benjamín Vicuña, que actualmente está en pareja con la actriz Eugenia “China” Suárez.

La transandina explicó que cuando estuvo con el padre de sus hijos en relación, ella fue “intachable”.

“Si después el amor resultó como resultó, no está en mis manos. Son cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquier mujer. Con mi vida amorosa, he hecho lo mejor que he podido”, comentó en una entrevista con Caras.

Finalmente fue consultada por la supuesta “sobreexposición” de su vida, a lo que se defendió asegurando que no era ella quien publicaba sus registros en la pista de baile o en una file en el cine.

“No soy tan expuesta como ustedes imaginan. Son los demás quienes me exponen con sus celulares, no soy yo”, sentenció.