Rocío Toscano de Verdades Ocultas: "No tengo ningún problema en empelotarme"

Con más de 89 mil “me gusta” en Instagram, la actriz que hace de “Roxy” en “Verdades Ocultad”, Rocío Toscano, se lució en sus redes sociales con dos fotos en donde posa desnuda en un lago. “Como el alma, como el cuerpo, como el viento”, escribió.

En conversación con La Cuarta, reveló que aquellas fotografías se las sacó un exnovio “cuando estábamos en el Valle de Elqui, yo ni siquiera me di cuenta porque estaba de espalda, en realidad no me preocupé de sacar esas fotos para subirla a la redes sociales”.

“Cuando voy a un lugar inhóspito y tranquilo yo no tengo ningún problema en empelotarme, yo tengo cero pudor la verdad”, confesó, diciendo que subió la foto porque lo vio como algo artístico.