Exanimadora de "Primer Plano" Carola Julio pasará 50 días con tratamiento: sufre de común bacteria estomacal

Desde el mes de enero Carola Julio comenzó a experimentar malestares estomacales. La exanimadora de “Primer Plano” asistió al médico, donde le realizaron una biopsia, donde le detectaron que su problema gastrointestinal se debía a una bacteria.

“Tragaba algún alimento y ya me empezaba a doler el estómago. Desde el tracto de la garganta hasta la guata. Me venía una sensación muy desagradable. No podía comer nada, hasta el pan me hacía mal”, comentó en una entrevista para el diario Las Últimas Noticias.

Sobre la bacteria en cuestión, el gastroenterólogo Ricardo Amaya habló con el citado medio y explicó: “Es una bacteria exageradamente común que el 80% de la población tiene. Se adquiere en la infancia y vive en el estómago hasta que un alimento la detona”.

Por su parte, Carola Julio no tiene claro cómo se activó en su caso, donde ella definió tener “guata de perro”, refiriéndose a que come muchas cosas y poco le hace mal.

Lo que sí se sabe es que deberá pasar 50 días con un tratamiento que le dieron para combatir esta bacteria. “Tengo que estar 10 días con antibióticos y el resto con otros medicamentos”, puntualizó.

Para su fortuna, el especialista aseguró que con el tratamiento, en el 92% de los casos se puede eliminar la bacteria.