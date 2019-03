Claudio Fariña incomodó a Angélica Sepúlveda tras desacertada pregunta en "No culpes a la noche"

El pasado domingo tres exparticipantes de realities pisaron el estudio de “No culpes a la Noche” de TVN, donde Kathy Salosny y Claudio Fariña consultaron diversos temas.

Uno de los temas que causó polémica fue cuando hablaban de que algunos concursantes mantuvieron relaciones sexuales durante los programas, que no todos los televidentes vieron.

Fue allí cuando Fariña intervino y le consultó a Angélica Sepúlveda sobre el tema, tras su paso por “1810”.

“Pasó colado que Kathy dijo que tú tuviste sexo en ese reality y con consecuencias, ¿a qué se refiere eso?”, preguntó el comunicador social.

“Ay no, ya lo comenté”, respondió rapidamente Sepúlveda, haciendo alusión a que en otros programas ya habló de esto y no quería recordar el doloroso momento tras su relación con Arturo Prat.

Salosny salió al paso y aclaró que “quedó embarazada”, a lo que Fariña se disculpó afirmando que viene de prensa “y no cacho una”.

Kathy Salosny explicó que tuvo un embarazo “y lo perdió”, a lo que Angélica Sepúlveda advirtió “si no quieren que llore… hoy día me invitaron a un programa súper entretenido, a reírme, no quiero salir llorando”.

Fariña una vez más intervino y demostró que no manejaba información sobre el tema: “Pensé que la consecuencia era que de ahí habías salido, no sé, con un novio”.

Angélica volvió a aclara y le dijo: “¡Sí, salí con un novio!”, a lo que Salosny interrumpió para sentenciar este tema y dar una rápida explicación con el fin de que su compañero deje de insistir en las incómodas preguntas.

“¡Salió con un novio, con Arturo Prat! A ver… Claudio, (se escucha un “¡cállate!” de la voz en off), estamos acá en TVN. Emmm, sí, ella tuvo un romance que fue muy polémico y quedó embarazada”, finalizó.