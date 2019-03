Pamela Díaz reveló por qué "eliminó" a uno de los padrinos de su hija Pascuala

Durante la jornada de hoy el programa matituno de Chilevisión, “Viva la Pipol”, contó con dos grandes invitados: Ernesto Belloni (Che Copete) y Daniel Ponce (El poeta).

Uno de los temas de conversación que tocaron es su cercana relación de amistad, más allá de lo profesional, pues Belloni sería incluso padrino de uno de los hijos de Ponce.

La conductora Pamela Díaz aprovechó la instancia para contar algo que pocos sabían: eliminó a uno de los padrinos de su hija, Pascuala.

“No sé si la gente sabe, yo saqué a un padrino de la Pascuala, lo eliminé. Sabe qué señora, hágalo, vaya donde el mismo cura que hizo la ceremonia. Nosotros fuimos a hablar con el cura”, comentó.

Luego agregó: “Le dices, sabe qué, él no es apropiado, me equivoqué, porque no apareció, porque nunca estuvo presente”, sumando a que el cura no tuvo problemas, siempre que ambos padres estuvieran de acuerdo.

Ante esta revelación Ernesto Belloni intervino: “Hay que aclarar que ser padrino no es llevar regalos para la Pascua, sino que significa estar con él (ahijado), encaminarlo, si eres católico, intentar que siga el mismo camino”, sentenció.