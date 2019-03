Silvina Varas se defiende de las despiadadas críticas a su cuerpo

Algunos consideran que tiene algún tipo de enfermedad.

Silvina Varas se hizo conocida por su participación en el reality show “Doble Tentación”, programa al que ingresó junto a Ignacio Lastra.

Actualmente Silvivna está dedicada a sus estudio de Nutrición y Dietética y gracias a las redes sociales, sus seguidores se enteran de las distintas cosas que hace.

En una serie de imágenes en sus historias de Instagram, la ex chica reality le respondió a todos los que la critican porque la encuentra muy delgada, incluso algunas hablan de que tiene una enfermedad.

“Esta es una foto de hace 4 años atrás. Siempre he tenido este cuerpo. Si me vio en el reality ‘mejorcita’ a su criterio.. le recuerdo que solo fueron unos meses donde me vio. Sé cómo he sido toda mi vida. Pero gracias por su preocupación”, manifestó.