¿Será por amor? Claudio Fariña estaría demasiado delgado y Santiago Pavlovic revela romántica teoría

El rostro de “No culpes a la Noche”, Claudio Fariña, reveló que tras una “operación”, jamás logró recuperar su peso normal. El comunicador aseguró al diario Las Últimas Noticias que alguna vez pesó 85 kilos. No obstante, ahora está en 68.

Fariña culpó a una operación, la cual fue una extirpación de un tumor que tenía en su hígado el año 2015.

No obstante, el editor periodístico del programa de TVN, Marcelo Saavedra, entregó otra teoría: “Obviamente el resto de las cosas que vivió podrían afectarlo, cosas más emocionales”.

Saavedra hace alusión al episodio que vivió en septiembre del año pasado, donde el reportero se separó de Carla Zunino, esposa desde el 2011. Un mes después, Fariña fue desvinculado de TVN, lugar donde trabajó por 22 años.

Santiago Pavlovic también entregó su teoría y lo vinculó al amor: “Yo creo que lo que él tiene es el viejo y problemático mal de amor, no más (…) Yo he comido con él y no come nada, me preocupa y me asusta, yo lo quiero, es un amigo entrañable”, contó su colega.