"Fue impactante": Carolina Arregui narró brutal episodio de acoso que sufrió cuando tenía 9 años

Durante el programa de hoy, en el matinal “Muy Buenos Días” de Televisión Nacional, en su segundo capítulo “Acosados”, se mostró el caso de un sujeto que fue denunciado por diversas mujeres, por masturbarse frente a ellas, incluso frente a menores de edad en la vía pública.

Ante esto, las panelistas Marcela Vacarezza y Carolina Arregui, comentaron sus experiencias relacionadas al tema del acoso y abuso. La primera expresó que había sido víctima de un terrible caso de abuso cuando tenía 14 años. Mientras que Arregui, afirmó que vio a diversos hombres quienes se les acercaban tocándose sus genitales.“Es impactante, es insólito, estos tipos andan en todas partes y no sólo una vez”, explicó.

“La primera vez que me tocó algo así, me acuerdo que tenía alrededor de 9 o 10 años. Vivía en un barrio donde en una esquina había un almacén, entonces me mandaron a comprar. Voy a cruzar, y un auto para en la calle y me llama para que me acerque. Inocente, fui y vi que se estaba masturbando, me sentí sucia. No se lo conté a nadie, algo raro me pasó”, comentó Arregui, quien hoy integra la teleserie de TVN “Amar a morir”.

“Otra vez iba caminando al colegio, y me di cuenta que había un tipo que venía atrás mío, como descoordinado. Me pareció raro, miré para atrás y claro, se estaba masturbando, me iba persiguiendo”, recordó la actriz.

Tras esto, Arregui expresó que encaró al sujeto. “Me enojé, y me habían dicho que estos tipos son tan cobardes en estas situaciones, que no son capaces de reaccionar si tú los enfrentas. Me devolví, lo enfrenté y el tipo salió corriendo. No le dije nada, sólo con la actitud”, concluyó.