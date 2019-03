"Se me pasó a llevar como persona": Edmundo Varas durmió en un colchón inflable como candidato a rey de Viña 2019

Edmundo Varas no lo pasó del todo bien como representante del canal Vive para ser rey de Viña 2019. En entrevista con el programa “Con Dios y Ley” de Radio Agricultura, el ex chico reality dijo que “se me pasó a llevar como persona” por su precaria estadía como candidato.

“La gente piensa que a costo de cualquier cosa yo pretendo volver a la televisión”, pero eso ya no es así, le aclaró a Vasco Moulián.

“Creo que uno tiene que ir en condiciones que se merece (…) si uno no está a la altura, mejor quédate en tu casa”, agregó.

Escucha el lo que dijo Edmundo Varas en “Con Dios y Ley”: