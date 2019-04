Reconocido rapero Nipsey Hussle es asesinado a tiros en Los Ángeles

Durante la jornada del pasado domingo, el medio BBC informó sobre el asesinato de Nipsey Hussle, un reconocido rapero estadounidense que murió tras recibir disparos en Estados Unidos.

El citado medio señaló que, producto de los disparos, otras personas resultaron heridas. El atacante se habría dado a la fuga tras disparar frente a su local de ropa “Marathon Clothing”.

Artistas como Rihanna, Drake y J Cole le hicieron tributo al rapero de 33 años.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a

— Rihanna (@rihanna) April 1, 2019