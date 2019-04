Liberan las primeras imágenes de Cristián Arriagada en "Verdades Ocultas"

02Se mostró feliz por sumarse al proyecto.

“Verdades Ocultas” está cerca de tomar un nuevo giro, ya que hace poco se incorporó Cristián Arriagada a las grabaciones de la teleserie de Mega.

En ese contexto, el ex “Soltera Otra Vez” habló con en el canal del grupo Bethia sobre su nuevo desafío, destacando la importancia que tiene la producción.

“Yo creo que es primera vez que me incorporo a un fenómeno como este, que ya lleva dos años al aire. Feliz de reencontrarme con compañeros y amigos con los que hace tiempo no trabajaba. Es un desafío para mí estar en la teleserie de las tres de la tarde, es una tecla que no he tocado todavía”, comentó.

Pero eso no fue todo, ya que también se liberaron las primeras imágenes de Arriaga interpretando a Diego, un abogado que podría conquistar a Rocío.

MIRA LAS FOTOGRAFÍAS ACÁ: