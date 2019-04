"Los hombres igual estorban": La sincera confesión de María Luisa Godoy sobre su matrimonio

Durante el día de hoy en el matinal de TVN se entabló un íntimo tema: las relaciones de pareja que mantenían los panelistas.

Esto comenzó luego de que Marcela Vacarezza explicar por qué le pidió a Rafael Araneda que separaran sus camas para dormir. Fue así como María Luisa Godoy reveló que a su marido le gustaba “hacer patitas” y a ella no.

“Nacho (esposo de Godoy) no es para nada regalón. Yo sí, antes era más de piel pero ya no me nace tampoco. Lo adoro, pero me acostumbré“, explicó.

Sus colegas en el set quedaron sorprendidos ante sus palabras, por lo que la conductora debió dar a entender su posición.

“Nacho es maravilloso, como para durar toda una vida, porque a ratos es como si no existiera“, fue lo que narró y despertó más curiosidad entre los panelistas.

A pesar de esto, Godoy continuó con su convicción y agregó: “los hombres igual estorban. A veces pueden ser súper hostigosos. En cambio él no, es como ausente, porque comemos, está un rato, pero después ya no existe. Empieza a leer, se pone audífonos”.

Sus palabras generaron una reacción en Cristián Sánchez, quien sin meditarlo le consultó si estaba bien en su matrimonio. María Luisa Godoy, sin complicarse, sentenció con: “Ustedes necesitan mucha atención parece“.